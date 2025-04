Palladino: “Complimenti alla squadra, ottima prestazione. Adli ha fatto anche troppo. Difendiamo alti”

Raffaele Palladino ha commentato la vittoria della Fiorentina sul campo del Celje, queste le parole dell’allenatore viola a Sky Sport:

“La prestazione è stata buona, ottime risposte da parte di tutti, faccio i complimenti alla squadra, abbiamo approcciato con il giusto spirito. Il Celje è una buna squadra, il rammarico è aver preso gol, dobbiamo capire i momenti della partita, abbiamo subito il gol anche per inesperienza, troppi tocchi di palla, al ritorno vogliamo superare il turno. Non mi sono arrabbiato per le ammonizioni, chi giocherà farà una buona prestazione. Zaniolo ha fatto una buona partita, ha lottato con la squadra, si è messo a disposizione sia da prima che da seconda punta, ma anche lo stesso Folorunsho si è saputo adattare in un ruolo non suo cosi come Moreno.

Adli non giocava da quasi 3 mesi, oggi partiva da titolare in uno stadio caldo e con un ritmo elevato quindi qualche errore ci sta. Sono contento della sua prestazione, sono molto soddisfatto, è andato anche oltre. Noi siamo ambiziosi e ce la vogliamo giocare sia in Conference che in campionato, la squadra sta bene, adesso dobbiamo preparare la partita di Parma in poco tempo. Abbiamo cambiato i principi di gioco, prima ci difendevamo più bassi, adesso siamo più sicuri e abbiamo alzato il nostro baricentro, siamo pronti a fare questo, stiamo trovando i nostri automatismi, abbiamo trovato la quadra giusta”