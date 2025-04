PAGELLE FIORENTINA: RANIERI INDOMABILE, ADLI SBAGLIA TANTO. BELTRAN MAI PERICOLOSO, DE GEA TOP

De Gea 7,5 La prima parata al minuto 54 e si fa trovare pronto su un tiro velenoso. Al minuto 86 si ripete e fa un’altra ottima parata dopo un colpo di testa. In pieno recupero salva la Fiorentina da un clamoroso pareggio con l’ennesimo super intervento

Pongracic 5,5 Il fallo da rigore rovina la sua partita, entra in ritardo e in maniera scomposta, fino a quel momento il croato aveva giocata una buona gara fatta di anticipi e duelli.

Comuzzo 6 Si schiera al centro della difesa a 3, che non è un ruolo banale perchè vuol dire che deve dirigere tutta la linea difensiva, Il difensore classe 2005 torna titolare dopo alcune panchine consecutive, è attento e ordinato.

Ranieri 7 Il gol che segna è tutto suo, vero che il portiere avversario ci mette del suo ma il capitano viola prima accompagna l’azione, poi salta un avversario e poi tira in maniera potente e buca il portiere. Un gol fondamentale per l’andamento non brillantissimo, di tutta la squadra, nel primo tempo. In fase difensiva tiene tutti sulla corda

Moreno 5,5 Mezzo voto in più perchè il difensore gioca in un ruolo non suo, per di più in posizione avanzata. Non è un terzino, figuriamoci un quinto di centrocampo. Per questo alcuni errori vanno messi in conto. Sciocco il giallo preso nel primo tempo, motivo per cui viene sostituito dopo 45 minuti

Mandragora 6,5 Si conquista il rigore con astuzia e andando a lottare su un pallone che poteva sembrare innocuo. L’esecuzione è da manuale, cosi come fatto a San Siro. Conferma il suo buono stato di forma

Cataldi 6 Gioca semplice e mette ordine, bravo anche in ripiegamento in tante occasioni. Segno che sta bene fisicamente, esce perchè va preservato in vista del campionato

Adli 5 Non gioca una buona partita, fatica a trovare la sua giusta collocazione in campo, è impreciso e perde alcuni pericolosi palloni che regalano azioni offensive agli sloveni. Sembra un corpo estraneo alla coralità viola

Folorunsho 6 Gioca nel primo tempo largo a sinistra, nel secondo tempo largo a destra. Non è il suo ruolo e si vede ma lui ci mette tutto se stesso e lotta come può, non sfigura

Beltran 5,5 Gioca in quello che dovrebbe essere il suo ruolo naturale, attaccante in un attacco a due. Ma non è mai pericoloso, non tira mai in porta, non fa assist. Si fa notare come al solito per la grande voglia e la grande lotta su ogni pallone ma poi nel pratico non incide

Zaniolo 5,5 Come per Moreno, dalla sua parte ha il fatto che gioca in un ruolo non suo. E poi viene servito poco e male. Sciocco il fallo che gli fa prendere l’ammonizione, era diffidato e salterà il ritorno a Firenze. Bravo quando ruba palla e si invola tutto solo davanti al portiere ma viene abbattuto. Azione personale che dimostra tutta la sua buona volontà in un momento non facile e con un modulo di gioco che non lo valorizza. Chiude la partita in crescendo perchè ci sono più spazi e viene servito maggiormente

Parisi 6 Alterna cose buone a cosa meno positive. Entra male nella partita perdendo un pallone sanguinoso, poi si fa perdonare con delle buone incursioni

Richardson 6 Prova alcune conclusioni da fuori area, dialoga discretamente con i compagni di squadra anche con qualche buono spunto personale

Fagioli 5,5 Entra male, perde il pallone che porta al rigore del Celje perchè decide di non fare il retropassaggio per De Gea. Poi con il passare dei minuti torna sui suoi livelli