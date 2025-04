Dal Viola Park: contro il Celje si rivede Comuzzo. Cataldi, Mandragora e Adli a supporto di Kean

E’ sempre più vicina la partita d’andata di Conference League contro il Celje, squadra slovena che proverà a fermare la corsa della Fiorentina verso la finale Breslavia (Polonia), giovedì sera alle 21:00. Dal Viola Park le ultime indicazioni fanno pensare a qualche cambio rispetto alla gara di campionato contro il Milan.

Questa la probabile formazione (3-5-2): De Gea in porta, in difesa sulla destra ballottaggio Moreno-Pongracic, con l’argentino in leggero vantaggio sul croato, Ranieri sulla sinistra come braccetto e torna Comuzzo centrale al posto di Pablo Marì fuori dalla lista UEFA. Sulle fasce Dodo e Parisi dovrebbero essere confermati senza problemi, mentre a centrocampo dovrebbero partire dall’inizio Cataldi, Mandragora e Adli, con Fagioli che potrebbe sedersi in panchina per rifiatare in vista della gara di domenica contro il Parma, Beltran in ballottaggio con Gudmundsson per fare da spalla ad un inamovibile Kean in attacco.