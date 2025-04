Commisso resta al Viola Park: il presidente guarda la sfida di Conference con i tifosi

Come anticipato nei giorni scorsi, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non è partito con la squadra per la Slovenia in occasione dell’andata dei quarti di finale di Conference League. Il presidente viola ha scelto invece di vivere la partita in mezzo alla sua gente, seguendo la gara dal bar del Viola Park insieme ai tifosi. Un gesto che ha rafforzato il legame con l’ambiente e i sostenitori della Fiorentina, come testimoniato dalle immagini diffuse dal club.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco B. Commisso Viola Park (@roccobcommissoviolapark)