Amoruso: “Fiorentina più forte del Betis. Bisogna alzare l’intensità, ci affidiamo troppo ai singoli.”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato in diretta su Radio Bruno sul futuro tattico e sui prossimi impegni della squadra allenata da Palladino: “Singolarmente il Betis è più forte di noi, ma nel complesso vedo la Fiorentina superiore. Ben venga l’andata in Spagna, così loro avranno l’onere di creare gioco: blocco basso e contropiede l’arma giusta. La Fiorentina ha dimostrato in campionato di saper far male ad avversari che giocano e che tengono molto il pallone, come nelle partite contro Inter, Milan e Lazio.”

Riguardo al duello Mina-Kean: “Mina sa che non può stare addosso a Moise, perché è forte fisicamente e più agile. Mina è bravo tatticamente, però spesso commette falli da rigore. Ci dovrà essere anche molta collaborazione coi compagni, soprattutto Gud e Fagioli, dovranno essere bravi a creargli la palla per smarcarsi bene.”

Ancora allargando il discorso alla squadra Amoruso ha parlato della sfida col Celje: “Ultimamente siamo lenti, anche una squadra mediocre ma ben organizzata come il Celje ci ha messo in difficoltà, quando abbiamo alzato il ritmo siamo andati in porta. Ci affidiamo troppo ai singoli, e poco al gioco collettivo. Diventa molto complicato così.”

Amoruso ha detto anche che cambierebbe modulo: “Vorrei un 4-4-2 con centrocampisti di copertura, Adli e Fagioli a giocare il pallone, e Kean in coppia con Gudmundsson a gestire il pallone e ripartire. Nicola metterà un uomo su Fagioli perché è lui la fonte di gioco della Fiorentina.”