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Dalla Spagna: il Betis attende i soldi del riscatto di Pezzella per intervenire sul mercato

Il Betis Siviglia attende con ansia il riscatto di German Pezzella da parte della Fiorentina. I viola potrebbero anticipare a queste settimane il riscatto del centrale argentino e, stando a quanto rip...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 19:51
Dalla Spagna: il Betis attende i soldi del riscatto di Pezzella per intervenire sul mercato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella
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Il Betis Siviglia attende con ansia il riscatto di German Pezzella da parte della Fiorentina. I viola potrebbero anticipare a queste settimane il riscatto del centrale argentino e, stando a quanto riportato da AS, questa sarebbe anche la volontà della società andalusa che attende soldi da Firenze per muoversi sul mercato di riparazione.

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