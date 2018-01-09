Dalla Spagna: il Betis attende i soldi del riscatto di Pezzella per intervenire sul mercato

Il Betis Siviglia attende con ansia il riscatto di German Pezzella da parte della Fiorentina. I viola potrebbero anticipare a queste settimane il riscatto del centrale argentino e, stando a quanto rip...

Il Betis Siviglia attende con ansia il riscatto di German Pezzella da parte della Fiorentina. I viola potrebbero anticipare a queste settimane il riscatto del centrale argentino e, stando a quanto riportato da AS, questa sarebbe anche la volontà della società andalusa che attende soldi da Firenze per muoversi sul mercato di riparazione.