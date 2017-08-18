UFFICIALE, GERMAN PEZZELLA È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO LA FORMULA

Un nuovo difensore centrale per Stefano Pioli. Ecco il comunicato ufficiale della società viola per il nuovo colpo argentino

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore German Pezzella dal Real Betis Balompiè.

Pezzella, nato a Bahia Blanca (Argentina) il 27 Giugno del 1991, in carriera ha indossato, oltre la maglia del Betis, anche la casacca del River Plate, con la quale ha vinto la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, La Recopa Sudamericana e un Campionato Argentino.

Nell’ultima stagione ha giocato 37 partite, realizzando 1 gol. Pezzella vanta inoltre 20 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale Under 20 del suo paese. Il calciatore argentino, arrivato ieri sera a Firenze, effettuerà le visite mediche nella giornata di oggi.