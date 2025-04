La Fiorentina ‘tira’ più dello United, record di presenze e passione alle stelle per i tifosi del Betis

L’attesa è quasi finita e l’entusiasmo ha raggiunto livelli altissimi: per il Betis Siviglia, la sfida di Conference League contro la Fiorentina non è una semplice partita, ma un evento che ha infiammato il cuore dei tifosi. Lo dimostra il dato clamoroso diffuso dal club: ben 42.749 abbonati hanno attivato la propria tessera per assistere al match d’andata al Benito Villamarín.

Si tratta della più alta attivazione di sempre da quando il club ha introdotto questo sistema per le competizioni europee, battendo ogni precedente record, inclusi quelli dei big match contro il Manchester United in Europa League (32.948) e lo Jagiellonia Bialystok nei quarti di Conference (30.433). Superato anche il primato registrato nella semifinale di ritorno della Copa del Rey 2022 contro il Rayo Vallecano (39.806).

Tutto lascia presagire un’atmosfera da brividi, con uno stadio pronto a esplodere di passione per sostenere il Betis verso un nuovo capitolo europeo. Per i tifosi, questa non è solo una partita: è un appuntamento con la storia. La Fiorentina è avvisata.