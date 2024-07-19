Corriere Fiorentino: “Cardoso primo nome per il centrocampo, ma costa troppo. Il Betis vuole 25 milioni”

Il Betis Siviglia non scenderà sotto i 20 milioni

Da un punto di vista tecnico l’esigenza massima riguarda il centrocampo. Un reparto che dopo le partenze di Arthur, Bonaventura, Duncan e Maxime Lopez va ricostruito quasi da zero e il primo nome sulla lista è quello di Johnny Cardoso anche se il Betis parte da una valutazione di 25 milioni e difficilmente scenderà sotto i 20. Tanti, al momento sicuramente troppi per i viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.