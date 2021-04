Dalla Spagna, la Fiorentina vuole l’attaccante Moron. Il Betis chiede almeno 20 milioni

Come riporta fichajes.net, la Fiorentina sarebbe interessata al bomber classe 1993 Loren Moren. Il giornale cita anche Lazio e Atalanta. Quest’anno sta trovando poco spazio nella Liga (ha segnato appena 1 gol) e per questo si sta guardando intorno per un eventuale trasferimento. Dettaglio non di poco conto, però, la valutazione che il club di Siviglia vorrebbe dare a Moron: almeno 20 milioni di euro.

PARLA L’AGENTE DI LAFONT: “ALBAN E’ PRONTO PER UN’AVVENTURA DI CALIBRO EUROPEO”