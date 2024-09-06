L'ex viola Joaquin sogna di diventare in futuro il presidente del Betis Siviglia
L'ex esterno spagnolo della Fiorentina ha rivelato la sua volontà di diventare il numero uno degli andalusi
Joaquin, ex giocatore tra le altre anche della Fiorentina e attuale membro della dirigenza del Betis Siviglia, ha ammesso al El Hormiguero di sognare il ruolo di presidente: "Ricoprire quell'incarico deve essere la cosa migliore. Dopo essere stato un calciatore, come nel mio caso, ho realizzato tanti sogni, sono ancora legato al club e ne ho faccio parte come membro della direzione tecnica. Mi trovo a mio agio e mi sento importante e utile, ma essere il presidente del Betis deve essere fantastico. È un passo che se domani accadrà, beh...". Joaquin ci ha comunque tenuto a precisare che non ha intenzione di "rubare" il posto ad Angelo Haro: "No, no, no. Per niente, per niente, per niente, per niente e per niente".
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