I tifosi del Betis a Firenze grazie ad una lotteria, la Fiorentina mette a disposizione 1.100 posti

Il Betis affronterà la Fiorentina giovedì 8 maggio nella semifinale d’andata di Conference League, cercando di scrivere la sua prima pagina di storia europea. Mentre il Benito Villamarín sarà pieno, il Franchi dovrà fare i conti con la solita capienza ridotta, limitando la presenza di tifosi.

Quanti spagnoli verranno a Firenze?

Secondo il sito iberico Al final de la Palmera, i tifosi del Betis saranno numerosi, grazie all’apertura delle vendite per i biglietti della partita. La Fiorentina ha messo a disposizione degli ospiti 1.100 biglietti, al prezzo di 20 euro ciascuno, ma la distribuzione sarà tutt’altro che semplice. La “lotteria” del Betis prevede che 656 biglietti vengano assegnati agli abbonati in base all’anzianità, 164 ai fan club e 130 agli sponsor. I partecipanti registrati riceveranno una notifica il 30 aprile, con il risultato che deciderà chi avrà il diritto di acquistare il biglietto. Chi non avrà fortuna sarà rimborsato. Un sistema che rende l’accesso agli spalti un vero e proprio gioco di sorte, considerando la limitata disponibilità dei posti.