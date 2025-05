Inter, 3-3 a Barcellona. Il primo duello Spagna-Italia finisce pari, ora tocca alla Fiorentina

Finisce con uno spettacolare 3-3 Barcellona-Inter, semifinale d’andata della Champions League. Nella serata del Montjuic succede di tutto: i nerazzurri la sbloccano dopo 30 secondi con una magia di tacco di Thuram e al 21′ sono già 0-2 grazie a un’acrobazia di Dumfries. Il Barça accorcia immediatamente con Yamal e al 38′ trova il pari grazie a Ferran Torres. Nella ripresa gli ospiti tornano avanti ancora con Dumfries sugli sviluppi di corner (foto ANSA) , ma vengono di nuovo raggiunti subito da un autogol di Sommer propiziato da un bolide di Raphinha. Il risultato finale lascia aperto qualsiasi scenario in vista del ritorno, in programma tra sei giorni a San Siro.

Domani sera al Benito Villamarin di Siviglia la seconda sfida incrociata Italia-Spagna con la Fiorentina che alle 21 sfiderà il Betis Siviglia per la semifinale d’andata di Conference League.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

