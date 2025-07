Di Marzio rivela: “Fiorentina e Betis si vedranno domani per parlare di Mandragora”

La Fiorentina si muove sul mercato in uscita e uno dei nomi più caldi in queste ore è quello di Rolando Mandragora. Come riportato da Gianluca Di Marzio via Twitter, sarebbe in programma per domani un incontro tra gli intermediari del Real Betis e il club viola per discutere il futuro del centrocampista classe 1997.

Mandragora, sotto contratto con la Fiorentina fino al 2026, è reduce da una stagione da protagonista sotto la gestione Palladino: 43 presenze complessive, con 9 gol e 6 assist tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Nonostante le prestazioni solide, il centrocampista mancino potrebbe lasciare Firenze, complice il nuovo corso targato Stefano Pioli, che potrebbe dare priorità ad altri profili in mediana.

Il Betis, che ha già sondato il terreno nelle scorse settimane, sembra intenzionato a fare sul serio. La trattativa potrebbe entrare nel vivo dopo il summit previsto nelle prossime ore, con la Fiorentina che ad un anno dalla scadenza valuta il giocatore attorno ai 10-12 milioni di euro. Non è escluso che si possa lavorare su una formula iniziale in prestito con obbligo o diritto di riscatto.