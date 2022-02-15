Joaquin show in Spagna, balla la break dance nello spogliatoio del Betis Siviglia e pubblica il video
Joaquin, ormai 40enne, si diverte ancora nel suo Betis Siviglia, il club del suo cuore che ha scelto dopo l'addio alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2022 16:26
L'ex Fiorentina Joaquin scatenato nello spogliatoio del Betis Siviglia. Balla la break dance e poi pubblica il video sui social
https://www.instagram.com/tv/CZ9PC19j7qR/
IL SAN VALENTINO SPECIALE DI ROSATI NELLO SPOGLIATOIO DI LA SPEZIA
https://www.labaroviola.com/rosati-si-fotografa-con-piatek-e-amrabat-e-scrive-il-nostro-san-valentino-e-differente/165500/