Rosati si fotografa con Piatek e Amrabat e scrive: "Il nostro San Valentino è differente"
Piatek e Amrabat hanno regalato un bellissimo San Valentino alla Fiorentina, e Rosati festeggia con la consueta foto
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2022 00:20
Antonio Rosati continua la sua tradizione che lo vede immortalarsi nel post partita con chi ha fatto gol ed ha portato alla vittoria la Fiorentina, negli spogliatoi di La Spezia foto con Piatek e Amrabat, e Rosati scrive: "Il nostro San Valentino è differente"
LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, AMRABAT SI FA PERDONARE
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