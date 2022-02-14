Rosati si fotografa con Piatek e Amrabat e scrive: "Il nostro San Valentino è differente"

Piatek e Amrabat hanno regalato un bellissimo San Valentino alla Fiorentina, e Rosati festeggia con la consueta foto

A cura di Redazione Labaroviola 15 febbraio 2022 00:20

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