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Il Betis Siviglia molla definitivamente Martinez Quarta, preso il difensore svincolato ex Milan Sokratis

Il difensore Argentino Martinez Quarta non andrà in Spagna, la Fiorentina se lo tiene stretto e il Betis prende Sokratis

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2023 11:16
Il Betis Siviglia molla definitivamente Martinez Quarta, preso il difensore svincolato ex Milan Sokratis - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Betis Siviglia molla definitivamente Martinez Quarta, preso il difensore svincolato ex Milan Sokratis

Martinez Quarta questa estate sembrava ad un passo a passare al Betis Siviglia. L'argentino adesso si sta affermando finalmente alla Fiorentina e il club viola non ha più intenzione di cederlo. Inoltre gli spagnoli, come riportato da Goal.com, hanno appena preso il difensore ex Milan Sokratis, segno che la pista Quarta è definitivamente tramontata

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