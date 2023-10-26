Il Betis Siviglia molla definitivamente Martinez Quarta, preso il difensore svincolato ex Milan Sokratis

Il difensore Argentino Martinez Quarta non andrà in Spagna, la Fiorentina se lo tiene stretto e il Betis prende Sokratis

Martinez Quarta questa estate sembrava ad un passo a passare al Betis Siviglia. L'argentino adesso si sta affermando finalmente alla Fiorentina e il club viola non ha più intenzione di cederlo. Inoltre gli spagnoli, come riportato da Goal.com, hanno appena preso il difensore ex Milan Sokratis, segno che la pista Quarta è definitivamente tramontata

IL PENSIERO DI COMPAGNONI

https://www.labaroviola.com/compagnoni-nelle-gare-sporche-servono-gli-attaccanti-quelli-della-fiorentina-non-sono-da-champions/228215/