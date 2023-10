Compagnoni: “Nelle gare sporche servono gli attaccanti, quelli della Fiorentina non sono da Champions”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato il telecronista Sky Maurizio Compagnoni: “Possono capitare serate come quella di lunedì, è che alla Fiorentina capitano piuttosto spesso. C’è da dire che l’Empoli non ha assolutamente rubato nulla, vittoria meritata. In partite così sporche, c’è bisogno degli attaccanti e dei loro gol. Sono convinto che Nzola farà sicuramente meglio di quanto sta dimostrando adesso, alla fine allo Spezia ha dimostrato qualcosa. In tutta onesta, però, non può fare il titolare se la Fiorentina vuole raggiungere traguardi prestigiosi come la Champions League”.

