Fiorentina, notte europea da non perdere: la semifinale col Betis sarà trasmessa in chiaro

La semifinale d’andata di UEFA Conference League tra Real Betis e Fiorentina sarà trasmessa gratuitamente su TV8, un regalo prezioso per i tifosi gigliati e per tutti gli appassionati di calcio europeo.

Appuntamento fissato per giovedì 1° maggio alle ore 21:00, quando la squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo in Spagna per la prima delle due sfide che valgono un posto nella finalissima. Il palcoscenico è di quelli importanti, e l’avversario è tra i più ostici della Liga, ma la Fiorentina ha già dimostrato di avere il cuore e la qualità per giocarsi tutto fino in fondo.

La diretta sarà accompagnata da un ampio pre-partita, con commenti, approfondimenti e tutti i dettagli sulla formazione viola, pronta a scrivere una nuova pagina di storia dopo il cammino percorso nella competizione. Per chi preferisce lo streaming o la visione digitale, la partita sarà ovviamente disponibile anche su Sky Sport e in streaming su NOW TV.