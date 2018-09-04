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Pres. Betis: "Che gioia il goal di Joaquin nel derby, lui è la storia del club vogliamo che resti qui"

Uno dei giocatori della storia recente viola Sanchez Rodriguez Joaquin alla quale i tifosi sono forse maggiormente legati. Nel derby contro il Siviglia il "suo" Betis all'80' con un colpo di testa pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 15:49
Pres. Betis: "Che gioia il goal di Joaquin nel derby, lui è la storia del club vogliamo che resti qui" -
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Betis Siviglia
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Uno dei giocatori della storia recente viola Sanchez Rodriguez Joaquin alla quale i tifosi sono forse maggiormente legati. Nel derby contro il Siviglia il "suo" Betis all'80' con un colpo di testa proprio del torero ha matato i biancorossi. Ed ecco allora che il presidente Angel Haro, intervistato da beIN Sports ha dichiarato:

"Era da tempo che non vincevamo il derby e siamo molto felici. Joaquin? Una forza della natura, un mostro dentro e fuori dal campo, fa parte della nostra storia e spero rimanga con noi fino alla fine della sua carriera"

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