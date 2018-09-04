Pres. Betis: "Che gioia il goal di Joaquin nel derby, lui è la storia del club vogliamo che resti qui"

Uno dei giocatori della storia recente viola Sanchez Rodriguez Joaquin alla quale i tifosi sono forse maggiormente legati. Nel derby contro il Siviglia il "suo" Betis all'80' con un colpo di testa pro...

Uno dei giocatori della storia recente viola Sanchez Rodriguez Joaquin alla quale i tifosi sono forse maggiormente legati. Nel derby contro il Siviglia il "suo" Betis all'80' con un colpo di testa proprio del torero ha matato i biancorossi. Ed ecco allora che il presidente Angel Haro, intervistato da beIN Sports ha dichiarato:

"Era da tempo che non vincevamo il derby e siamo molto felici. Joaquin? Una forza della natura, un mostro dentro e fuori dal campo, fa parte della nostra storia e spero rimanga con noi fino alla fine della sua carriera"