Tuttosport, Brekalo nel mirino della Fiorentina ma occhio alla concorrenza del Betis Siviglia

Brekalo vuole lasciare la Germania, no al rinnovo

I brianzoli sono segnalati su Josip Brekalo, rientrato al Wolfsburg dopo il prestito al Torino. Il croato vorrebbe ritrovare la Serie A, su di lui hanno preso informazioni Fiorentina e Bologna, una volta saputo che non avrebbe rinnovato. Le italiane devono però fare i conti con il forte inserimento del Betis Siviglia. Lo scrive Tuttosport.

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