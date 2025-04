Fiorentina in semifinale, il Franchi chiama: partita la caccia al biglietto per la sfida col Betis

Nemmeno il tempo di festeggiare la qualificazione, che a Firenze è già scoppiata la febbre da semifinale. La Fiorentina affronterà il Betis Siviglia nel penultimo atto della UEFA Conference League, e i tifosi viola hanno già preso d’assalto il circuito di vendita dei biglietti per la gara di ritorno al Franchi.

Il match d’andata si giocherà giovedì 1° maggio allo stadio Benito Villamarín di Siviglia, mentre il ritorno è fissato per Giovedì 8 maggio a Firenze (orario ancora da definire). La società gigliata non ha perso tempo e ha già aperto ufficialmente la vendita dei tagliandi per la sfida contro gli andalusi; prezzi, settori e modalità d’acquisto sono già online sul sito ufficiale della società, e la corsa al biglietto è partita con entusiasmo. Il Franchi si prepara a riempirsi come nelle grandi occasioni, per spingere la squadra verso un’altra storica finale europea.

https://www.acffiorentina.com/it/ticketing/b8f74cb7-ef45-4bee-a43f-23739490c0a7