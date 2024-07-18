Il Lecce ufficializza la cessione dell'ex terzino della Fiorentina Venuti alla Sampdoria in Serie B

Il Lecce ha ufficializzato la cessione dell'ex terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti alla Sampdoria, in Serie B

Un solo anno dopo l'addio alla Fiorentina, Lorenzo Venuti lascia definitivamente il Lecce per approdare in Serie B. Dopo le insistenti voci dei giorni scorsi, questa mattina è arrivata anche la chiusura della trattativa, con la società salentina che ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo alla Sampdoria di mister Andrea Pirlo. Passo indietro di categoria, dunque, per il nativo di Montevarchi, che con la Fiorentina aveva collezionato 100 presenze totali, senza mai convincere la tifoseria nonostante il suo amore per la maglia viola. Questo il comunicato del Lecce sulla cessione del calciatore:

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Venuti all’U.C. Sampdoria.

PONGRACIC ALLE VISITE MEDICHE

https://www.labaroviola.com/pongracic-e-arrivato-a-firenze-il-difensore-a-fanfani-per-le-visite-mediche-poi-diventera-della-fiorentina/261117/