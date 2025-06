Accostato la scorsa estate alla Fiorentina, Johnny Cardoso era tornato in orbita viola nelle ultime ore. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Spagna. Come riporta Matteo Moretto, l’Atletico Madrid punta a completare l’acquisto del centrocampista entro il 1° luglio. La prossima settimana sarà molto importante per i negoziati. Il giocatore ha già un accordo di base con l’Atletico e i due club non sono lontani. Si potrebbe chiudere per una cifra superiore ai 30 milioni di euro.