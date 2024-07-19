Nazione: “Lovric piace a Pradè, a 10 milioni si può chiudere. Cardoso? Troppo caro, servono almeno 16 milioni”

La Fiorentina lavora per la mediana

E’ il momento del filone estero. Dopo Pongracic, la Fiorentina, stavolta per la mediana, ha messo gli occhi su Sandi Lovric centrocampista dell’Udinese.Austriaco, ma naturalizzato sloveno. Un profilo, quello del 26enne di Lienz che al ds Daniele Pradè è sempre piaciuto e ha trovato nel tecnico Palladino terreno fertile. Lovric è l’ultimo in ordine di tempo dei giocatori di centrocampo che gli uomini di mercato stanno seguendo.

Per chiudere il discorso su Lovric, la Fiorentina avrebbe messo sul piatto circa 8 milioni di euro, con la prima risposta dei friulani abbastanza tiepida. Il club bianconero, infatti, valuterebbe il centrale di centrocampo circa 12 milioni. Cifra che pare essere più un rilancio di routine che convinzione vera, ecco perché il ’giusto’ mezzo (circa 10 milioni) sbloccherebbe la situazione. Aspetto questo che non avrebbe fatto mollare la presa su altri profili che il club viola sta seguendo, ma che viaggiano a cifre quasi doppie rispetto proprio a Lovric.

Cardoso, americano del Betis Siviglia classe 2001.Centrocampista di contenimento già nel giro della nazionale statunitense, ma che ha fatto vedere doti interessanti nelle gestione del gioco e nell’impatto fisico. Servono almeno 16 milioni per iniziare a mettere in piedi una trattativa che potrebbe svilupparsi anche con l’introduzione di bonus, più o meno facilmente raggiungibili. Lo scrive La Nazione.