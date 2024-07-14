Gazzetta: “Cardoso opzione concreta per la Fiorentina, il Betis chiede 20 milioni. Rios più defilato” 

Fiorentina a lavoro per piazzare colpi a centrocampo

I soli Mandragora, Amatucci e Bianco non possono bastare per questo motivo, la dirigenza viola è a lavoro per trovare i giusti nomi per il centrocampo. Uno di questi è Jhonny Cardoso, centrocampista del Betis.

Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma la Fiorentina potrebbe essere un’opzione concreta. Un vero e proprio mediano per Palladino, che l'anno scorso ha collezionato 17 presenze e due in Conference contro la Dinamo Zagabria. Si parla anche di Richard Rios, classe 2000 del Palmeiras ma per adesso rimane un'opzione defilata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.