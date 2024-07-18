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Gazzetta: “Per Cardoso servono 20 milioni, la Fiorentina riflette. Trattativa iniziata per Lovric”

Fiorentina a lavoro per rinforzare il centrocampo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2024 09:07
Gazzetta: “Per Cardoso servono 20 milioni, la Fiorentina riflette. Trattativa iniziata per Lovric” -
Rassegna Stampa
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Dopo i vari addii di quest'anno, serviranno almeno due innesti importanti per la squadra di Palladino che sta già seguendo vari profili. il primo della lista è Jhonny Cardoso del Betis Siviglia. Il costo è di 20 milioni e la Fiorentina sta riflettendo sul da farsi. Intanto, spunta anche il nome di Lovric dell'Udinese, per cui la Fiorentina ha già imbastito una vera e propria trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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