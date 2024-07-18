Sportitalia: "Rios costa 30 milioni. Il Palmeiras chiedeva 20 milioni prima della Copa America"

Il centrocampista classe 2000 della Colombia, Rios, di proprietà del Palmeiras, è stato accostato alla Fiorentina

Una delle rivelazioni di questa Copa America è stato Rios, centrocampista classe 2000 della Nazionale Colombiana. Il calciatore, di proprietà del Palmeiras è stato accostato anche alla Fiorentina perché il club viola ha chiesto informazioni per lui. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, Rios ha una clausola di 60 milioni di euro, per cederlo il Palmeiras chiede 30 milioni. Il suo prezzo di 20 milioni era prima che lui esplodesse e mostrasse tutte le sue qualità in Copa América.

TERRACCIANO PUÒ ANDARE AL GENOA?

https://www.labaroviola.com/da-genova-si-complica-larrivo-di-leo-roman-il-genoa-puo-tornare-su-terracciano-della-fiorentina/261130/