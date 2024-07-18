Da Genova: "Si complica l'arrivo di Leo Roman, il Genoa può tornare su Terracciano della Fiorentina"

Proprio quanto tutto sembrava fatto per l'approdo di Leo Romàn al Genoa, la trattativa che dovrebbe regalare ai rossoblù il loro nuovo numero 1 subisce un inaspettato stop. A complicare i piani del Gr...

Proprio quanto tutto sembrava fatto per l'approdo di Leo Romàn al Genoa, la trattativa che dovrebbe regalare ai rossoblù il loro nuovo numero 1 subisce un inaspettato stop. A complicare i piani del Grifone, che da tempo aveva raggiunto l'intesa con il giocatore, sono le volontà del Maiorca di alzare le proprie pretese economiche riguardo al cartellino del 24enne nativo di Ibiza. Se fino a poche ore fa i due club sembravano potersi accordare attorno a una cifra oscillante tra i 6 e i 7 milioni di euro, bonus compresi, ora la situazione sembra decisamente cambiata. A mettere in dubbio l'operazione è il tentativo al rialzo fatto dagli spagnoli, evidentemente non più soddisfatti dalla somma che il Genoa sarebbe disposta a garantire. Un imprevisto che rischia di far saltare del tutto la trattativa, con i rossoblù che nell'urgenza di fornire a Gilardino il suo nuovo titolare dei pali vagliano piste alternative. Tra le più battute due portano a nomi italiani. Sono quelli di Pietro Terracciano, in uscita dalla Fiorentina, e di Pieluigi Gollini, rientrato all'Atalanta dopo il prestito al Napoli ma chiuso in nerazzurro dalla presenza di Juan Musso e Marco Carnesecchi. Ne dà notizia stamane Il Secolo XIX. Lo scrive calciomercato.com

IL RICAVO SU MILENKOVIC

https://www.labaroviola.com/dalla-cessione-di-milenkovic-la-fiorentina-guadagna-piu-del-doppio-nel-2017-era-costato-55-milioni/261124/