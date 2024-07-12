Dalla Colombia: "La Fiorentina in corsa per Rios del Palmeiras. Su di lui ci sono anche Roma e Milan"

La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Richard Rios, centrocampista colombiano, classe 2000, del Palmeiras

La Copa America offre degli spunti di riflessione anche in Italia, in virtù della finestra di mercato estiva. Secondo quanto riporta Antena 2, il Palmeiras sarebbe disposto ad aprire alla cessione del centrocampista colombiano, classe 2000, Richard Rios. Le sue prestazioni hanno catturato l'interesse di alcune squadre di Serie A, tra cui spiccano Fiorentina, Roma e Milan. Il club brasiliano ha fissato una clausola rescissoria da 30 milioni di euro (circa 163 milioni di reais), cifra che scoraggia i club italiani che gli starebbero facendo la corte.

DALLE MURA LASCIA FIRENZE A TITOLO DEFINITIVO DOPO 14 ANNI DI VIOLA E SI ACCASA AL COSENZA IN SERIE B

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