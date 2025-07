La Roma sta lavorando seriamente sia per Wesley che per Rios. L’irruzione nella notte – si legge sul sito di Alfredo Pedullà – per il centrocampista del Palmeiras, dopo le indiscrezioni raccontate nelle ultime 48 ore, nasconde il desiderio di chiudere con una certa celerità per evitare inserimenti di altri club. Rios è molto corteggiato, la Roma si è portata avanti e ora vuole mantenere e consolidare il vantaggio.