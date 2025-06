Nazione svela: “Torna di moda Rios per la Fiorentina ma il Palmeiras vuole 30 milioni”

Lì in mezzo al campo il preferito resta Samuele Ricci (da capire se i rapporti fra le proprietà di Torino e Fiorentina potranno essere d’ostacolo…) ma i viola nel frattempo valutano altri profili come quello di Valentin Atangana, centrocampista del Reims classe 2005. Valutazione 10 milioni. Torna di moda anche la candidatura di Richard Rios: per lui il Palmeiras vuole 30 milioni e sembrano interessate diverse big d’Europa. Partita complicata, ma Pradè si è informato. Vedremo. Lo scrive La Nazione.