Cm.com rivela: "Richard Rios non ha il passaporto comunitario, si complica il suo arrivo al Milan"

Richard Rios piace a Fiorentina e Milan: per i viola il cartellino è troppo alto, per i rossoneri spunta il problema passaporto comunitario

Richard Rios è stato uno dei grandi protagonisti della Copa America con la maglia della Colombia. Si tratta di un centrocampista centrale molto forte tecnicamente e con buone capacità anche in fase di transizione. In Italia, oltre alla Fiorentina, piace tanto anche al Milan. Il club rossonero però al momento è frenato dal fatto che il 24 enne giocatore del Palmeiras non ha il passaporto comunitario. Questo rappresenterebbe un problema per il Diavolo, che ha un solo slot disponibile per tesserare calciatori extracomunitari. Lo scrive calciomercato.com.

Sponda Fiorentina, invece, abbiamo già raccontato che il calciatore piace, ma il prezzo del cartellino è lievitato dopo le ottime prestazioni in Copa America. Questo ha un po' frenato la volontà della società gigliata di portarlo a Firenze.

NICO NON INCEDIBILE

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