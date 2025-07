Trattativa con la Fiorentina? Rios smentisce tutto: “Solo speculazioni, non è arrivata nessuna offerta”

Il centrocampista Richard Rios, recentemente accostato sia alla Fiorentina che all’Inter, ha parlato del proprio futuro dopo la sconfitta del suo Palmeiras contro il Chelsea nei quarti di finale del Mondiale per Club. Intercettato in zona mista, il classe 2000 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN, smorzando le voci di mercato: “Quello che so io è esattamente ciò che sai anche tu. Per ora si tratta solo di speculazioni, al club non è ancora arrivata alcuna offerta. Di conseguenza, non posso rispondere a questa domanda, perché non c’è nulla di concreto.” Con queste parole, il colombiano prende le distanze dai rumors, smentendo qualsiasi trattativa in corso