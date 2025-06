Tuttosport svela: “Pioli vorrebbe Rios del Palmeiras. Era stato in orbita Fiorentina già in passato”

Da ieri Stefano Pioli non è più l’allenatore dell’Al Nassr, a breve lo sarà della Fiorentina che tornerà a guidare dopo l’esperienza maturata dal 2017 al 2019. Il tecnico, per la Fiorentina, ha detto no alla Federazione che lo aveva considerato insieme a Claudio Ranieri per l’incarico di ct della Nazionale in seguito all’esonero di Luciano Spalletti. Nell’attesa il tecnico emiliano si è sempre tenuto in contatto con i dirigenti della Fiorentina, a iniziare dal ds Pradè, partecipando alle decisioni di mercato già messe a segno con prontezza e chiarezza di idee in queste settimane.

Il grande centrocampista? Pioli vorrebbe un grande nome a centrocampo. Il nome segnalato, a parte quelli già usciti come Bernabè e Anjorin, è quello di Richard Rios, centrocampista classe 2000 impegnato al mondiale per club con il Palmeiras, già in passato in orbita Fiorentina. Lo riporta Tuttosport.