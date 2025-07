Richard Rios, alla fine, non andrà ne alla Fiorentina, ne alla Roma: il Benfica di Rui Costa lo sta comprando, notizia di Sportitalia, dal Palmeiras per 30 milioni circa. Rios, che ha ben figurato al mondiale per club, era nel mirino di molti club europei tra cui anche l’Inter e il Milan. La Fiorentina aveva desistito per l’alto prezzo del giocatore e per la folta concorrenza. In Italia la squadra che gli è stata più vicino è la Roma, che però non ha soddisfatto le richieste del club brasiliano.