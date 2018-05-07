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Sport Mediaset, la Fiorentina è interessata al portiere del Palmeiras Daniel Fuzato classe 97

Secondo quanto riportato da Mediaset Premium, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Daniel Fuzato, portiere classe '97 del Palmeiras. Al giocatore sarebbero interessate anche lo Sporting Lisbona e il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2018 19:59
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Secondo quanto riportato da Mediaset Premium, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Daniel Fuzato, portiere classe '97 del Palmeiras. Al giocatore sarebbero interessate anche lo Sporting Lisbona e il Bordeaux. Alto 190 cm, ha collezionato una presenza con la Nazionale under-20.

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