TMW rivela: “La Fiorentina contatta il Palmeiras per un attaccante: si tratta di José “El Flaco” Lopez”

La Fiorentina si prepara per la sessione di mercato estiva. Secondo quanto rivela TMW, la società viola avrebbe mostrato interesse nei confronti di un argentino, nato a San Lorenzo: si tratterebbe di José “El Flaco” Lopez, attaccante classe 2000 del Palmeiras. Ci sarebbero stati già i primi contatti fra i due club e si attendono ulteriori approfondimenti per le prossime settimane. Il “Flaco” ha mercato anche in Spagna, attirando le attenzioni delle big. Il suo valore si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro.

ITALIANO NON SI SENTE PIÙ APPREZZATO DALLA PIAZZA. POTREBBE STARE FERMO UN ANNO PER IMPARARE L’INGLESE