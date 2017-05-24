Vitor Hugo: "Contento della vittoria del campionato con il Palmeiras. Ho paura a spostarmi per usanze e abitudini diverse"

Devo imparare la lingua, tutti vorrebbero giocare in Europa e in Italia. Ora devo solo allenarmi bene" così ha parlato Vitor Hugo

Il difensore brasiliano del Palmeiras Vitor Hugo, vicinissimo all'approdo alla Fiorentina,parla così del suo futuro :”Sono molto contento di aver vinto il titolo con il Palmeiras e sono soddisfatto che la mia stagione sia stata più che positiva. Quando fai bene nella tua squadra, è normale essere accostati a club importanti. Sono stato sempre molto rispettoso dei tifosi e molto serio nel mio lavoro, ma chi non vorrebbe giocare in Europa e in Italia? Mi alleno sempre al massimo per migliorarmi. Ho solo un po’ di timore a spostarmi in un posto nuovo, con abitudini ed usanze diverse. Continuerò ad essere molto presente su Instagram con i miei post però prima devo apprendere bene la nuova lingua”.

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