Pedullà: "Vitor Hugo è un'operazione chiusa dalla Fiorentina. Chi dice che è scarso non lo conosce"

Se avete un'ora guardatevi una partita di Vitor Hugo. Questa è un'operazione gia conclusa dalla società viola" cosa scrive Pedullà sul sito

Questo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito: "C’è chi parla e neanche sa di cosa parla. Vi abbiamo raccontato di Vitor Hugo, un’operazione completata da parte della Fiorentina, il nuovo difensore da regalare all’allenatore che verrà (Pioli da tempo per noi in pole). Sulle qualità dello specialista ancora per poche settimane in forza al Palmeiras c’è poco da obiettare. Basterebbe spendere qualche ora e guardare una partita, oppure rivolgersi a chi è esperto di calcio brasiliano. Si eviterebbero figure barbine, con giudizi al veleno immotivati e magari prevenuti: chissà perché…"