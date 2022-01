Dal Brasile, è stata rimossa la rivendita del 30% per il Palmeiras su Cabral. I brasiliani perdono 5 milioni

Dal Brasile in queste ore è circolata la notizia secondo cui il Palmeiras avrebbe diritto al 30% delle cifra che il Basilea incasserà dalla Fiorentina per Cabral. Ma l’edizione online di O Globo specifica che la clausola inserita al momento del trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante in Svizzera è stata rimossa, per una cifra irrisoria alla fine della scorsa stagione. Il Palmeiras avrebbe quindi accettato una cifra bassa per cancellare l’opzione sulla futura rivendita, scelta presa per far fronte nell’immediato ai costi di rafforzamento della squadra che comunque ha portato i suoi frutti vista la vittoria della Coppa Libertadores.

