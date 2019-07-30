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Ufficiale: Vitor Hugo è stato ceduto al Palmeiras a titolo definitivo

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti e le prestazioni sportive del calciatore Franchescoli De Souza Vitor Hugo alla Sociedade Esportiva Palmeiras. Fonte: Violachannel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 11:40
Ufficiale: Vitor Hugo è stato ceduto al Palmeiras a titolo definitivo - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti e le prestazioni sportive del calciatore Franchescoli De Souza Vitor Hugo alla Sociedade Esportiva Palmeiras.

 

Fonte: Violachannel.com

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