Ufficiale: Vitor Hugo è stato ceduto al Palmeiras a titolo definitivo
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti e le prestazioni sportive del calciatore Franchescoli De Souza Vitor Hugo alla Sociedade Esportiva Palmeiras. Fonte: Violachannel...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 11:40
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti e le prestazioni sportive del calciatore Franchescoli De Souza Vitor Hugo alla Sociedade Esportiva Palmeiras.
Fonte: Violachannel.com