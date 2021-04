TMW, Abel Ferreira ha accettato l’idea della Fiorentina, il club viola se vuole può prenderlo

Come riporta TMW, tra i vari profili sondati dalla Fiorentina iniziare un nuovo ciclo in panchina c’è anche Abel Ferreira. L’attuale allenatore del Palmeiras è un’idea concreta in casa viola. La Fiorentina ha voluto conoscere le condizioni per arrivare al tecnico portoghese che al momento è concentrato sul presente e ha un contratto in essere con il Palmeiras. Abel Ferreira tuttavia non ha nascosto che gli piacerebbe lavorare in un campionato importante come quello italiano. La Fiorentina sfoglia la margherita, Ferreira al momento però resta concentrato sul presente. C’è un campionato da portare a termine con il Palmeiras…

