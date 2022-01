Gazzetta, Italiano inserirà Cabral gradualmente: ora sarà Piatek il centravanti titolare dei viola

In estate oltre alla Fiorentina, che lo segue da tempo, era stato il Venezia a tentare Cabral. Ultimamente invece il Barcellona. La Fiorentina ha affondato una volta deciso che Vlahovic doveva partire già a gennaio. Conoscendo Italiano, l’inserimento non sarà automatico ed immediato. Per questo nelle prime partite potrebbe essere Piatek a partire titolare, avendo alcune settimane di vantaggio sul brasiliano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

