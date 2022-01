Gazzetta, no dello Spezia al trasferimento di Reca alla Fiorentina, verrà riscattato dai liguri

In questi giorni è spuntato il nome di Reca tra i possibili difensori a cui è interessata la viola di Italiano ma Reca non andrà alla Fiorentina: lo Spezia lo riscatterà a fine stagione (non rientra nel blocco della Fifa), mentre il club frena sul prestito di Bourabia in B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

