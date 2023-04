L’agente di Reca fa visita al centro sportivo della Fiorentina: novità di mercato in arrivo?

Come riporta Calciomercato.com, questa mattina Marcin Kubacki, agente di Arkadiusz Reca, ha fatto visita al centro sportivo Davide Astori. Curiosamente la visita è arrivata alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Spezia, che si giocherà domani al Franchi alle 14.30. Un’ottima occasione per la Fiorentina per poter avviare qualche contatto con il giocatore. Con molta probabilità il polacco non partirà titolare perché reduce da un infortunio, da vedere se Semplici deciderà di schierarlo a partita in corso.

Arkadiusz Reca ha 27 anni, si trova in Italia dal 2018 quando dal Plock passò all’Atalanta, dopo l’esperienza a Bergamo dove ha racimolato pochissimo minutaggio, ha giocato nella Spal, nel Crotone e infine nello Spezia dove spesso è partito titolare sia in questa che nella scorsa stagione. Si trova nel giro della nazionale polacca dal 2016, con la quale ha collezionato 16 presenze.

Da capire quindi se c’è un reale interesse da parte della società viola nei confronti del calciatore, che in vista del prossimo anno potrebbe rinforzare quel riparto, contendendosi il posto con Biraghi.

