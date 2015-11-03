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Notizie Linetty Fiorentina

CorSport, Linetty-Torino manca solo la firma. Superata l'offerta della Fiorentina

24 agosto 2020 10:37

Il centrocampista Linetty della Sampdoria va al Torino. Ecco le cifre

23 agosto 2020 18:19

CorSport, Linetty, duello Torino-Fiorentina per il centrocampista. La Sampdoria chiede 10 milioni

22 agosto 2020 12:05

Tuttosport, Linetty in pole per il centrocampo della Fiorentina. In difesa spunta Reca. Zappacosta...

22 agosto 2020 11:49

Di Marzio, Thiago Silva alla Fiorentina? Il difensore prende tempo. Viola in pressing su un calciatore della Samp

20 agosto 2020 23:14

CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè

19 agosto 2020 08:42

Repubblica, nel mirino della Fiorentina ci sono due calciatori della Sampdoria. Ecco di chi si tratta

17 agosto 2020 10:16

CorSport, Sema, è lui l'obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra. Occhi anche su un altro calciatore dell'Udinese...

12 agosto 2020 10:23

Pradè ha accelerato per Ricci, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Gli altri registi che la Fiorentina segue...

11 agosto 2020 10:50

CorSport, Fiorentina su Linetty e Fofana. Un club di Serie A ha già presentato un'offerta...

10 agosto 2020 08:06

Nazione, Fiorentina partita la caccia al regista: Nainggolan è la prima scelta di Iachini. Le alternative...

07 agosto 2020 08:45

Tuttosport, Linetty lascerà la Sampdoria: duello di mercato Fiorentina-Torino per il centrocampista

28 luglio 2020 10:54

Gazzetta, Linetty gela la Sampdoria. La Fiorentina lo vuole, derby dell'Appennino con il Bologna?

26 luglio 2020 09:56

Tuttosport, Linetty non rinnova con la Sampdoria. Fiorentina alla finestra per il centrocampista

25 luglio 2020 12:59

Tuttosport, Fiorentina alla finestra per Linetty, la Samp gli ha offerto il rinnovo ma le parti sono distanti

16 giugno 2020 12:09

Nazione, la Fiorentina vuole Linetty e Piatek: l’attaccante può arrivare in prestito con obbligo di riscatto

31 maggio 2020 09:52

Tegola in casa Samp: per la trasferta di Firenze assente Linetty

15 gennaio 2019 23:23

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