Notizie Linetty Fiorentina

CorSport, Linetty-Torino manca solo la firma. Superata l'offerta della Fiorentina
24 agosto 2020 10:37
Il centrocampista Linetty della Sampdoria va al Torino. Ecco le cifre
23 agosto 2020 18:19
CorSport, Linetty, duello Torino-Fiorentina per il centrocampista. La Sampdoria chiede 10 milioni
22 agosto 2020 12:05
Tuttosport, Linetty in pole per il centrocampo della Fiorentina. In difesa spunta Reca. Zappacosta...
22 agosto 2020 11:49
Di Marzio, Thiago Silva alla Fiorentina? Il difensore prende tempo. Viola in pressing su un calciatore della Samp
20 agosto 2020 23:14
CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè
19 agosto 2020 08:42
Repubblica, nel mirino della Fiorentina ci sono due calciatori della Sampdoria. Ecco di chi si tratta
17 agosto 2020 10:16
CorSport, Sema, è lui l'obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra. Occhi anche su un altro calciatore dell'Udinese...
12 agosto 2020 10:23
Pradè ha accelerato per Ricci, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Gli altri registi che la Fiorentina segue...
11 agosto 2020 10:50
CorSport, Fiorentina su Linetty e Fofana. Un club di Serie A ha già presentato un'offerta...
10 agosto 2020 08:06
Nazione, Fiorentina partita la caccia al regista: Nainggolan è la prima scelta di Iachini. Le alternative...
07 agosto 2020 08:45
Tuttosport, Linetty lascerà la Sampdoria: duello di mercato Fiorentina-Torino per il centrocampista
28 luglio 2020 10:54
Gazzetta, Linetty gela la Sampdoria. La Fiorentina lo vuole, derby dell'Appennino con il Bologna?
26 luglio 2020 09:56
Tuttosport, Linetty non rinnova con la Sampdoria. Fiorentina alla finestra per il centrocampista
25 luglio 2020 12:59
Tuttosport, Fiorentina alla finestra per Linetty, la Samp gli ha offerto il rinnovo ma le parti sono distanti
16 giugno 2020 12:09
Nazione, la Fiorentina vuole Linetty e Piatek: l’attaccante può arrivare in prestito con obbligo di riscatto
31 maggio 2020 09:52
Tegola in casa Samp: per la trasferta di Firenze assente Linetty
15 gennaio 2019 23:23
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