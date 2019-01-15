Tegola in casa Samp: per la trasferta di Firenze assente Linetty

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Il centrocampista polacco della Sampdoria Karol Linetty salterà la trasferta di Firenze in programma domenica alle 15. Il giocatore si era infortunato sabato nella gara di Co...

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Il centrocampista polacco della Sampdoria Karol Linetty salterà la trasferta di Firenze in programma domenica alle 15. Il giocatore si era infortunato sabato nella gara di Coppa Italia col Milan durante il primo tempo e era stato costretto ad uscire. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra: il polacco ha avviato il programma di recupero fisioterapico. Per lui almeno un paio di settimane di stop, al suo posto toccherà dal primo minuto a Jakub Jankto.