Tuttomercatoweb scrive: “Paredes non si allena, in dubbio per la trasferta di domenica a Firenze”

Come riportato da Tuttomercatoweb il centrocampista giallorosso Leandro Paredes oggi non si è allenato a causa di alcuni forti dolori muscolari, al suo posto sarebbe pronto Bove per giocare con Pellegrini nel centrocampo di De rossi che, da quando è arrivato, ha dato una forte scossa a tutto l’ambiente romano. La Roma sarebbe intenzionata, quindi, a giocare con la stessa formazione di ieri sera vittoriosa con il Brighton, affidandosi alla coppia Lukaku-Dybala apparsi in grande forma e provenienti da diverse marcature. Una partita molto difficile per la squadra di Italiano che affronterà una delle squadre peggiori, al momento, in campionato.