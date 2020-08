Leandro Paredes secondo il Corriere dello Sport è il sogno della Fiorentina per il centrocampo. Il calciatore del PSG conosce bene la Serie A e per questo la Fiorentina potrebbe convincerlo a tornare in Italia. Ieri il mister dei parigini, Tuchel l’ha impiegato contro il Lipsia, sarà un messaggio? La Fiorentina sta aspettando la fine della competizione per parlare del centrocampista. L’argentino vuole tornare protagonista, soprattutto per riprendersi la sua Nazionale. Pradè quindi ci proverà a strapparlo anche se non sarà semplice avere l’ok del PSG. Il duo di mercato viola vorrebbe prenderlo in prestito biennale con obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Operazione quindi in fotocopia a quella di Patrick Cutrone.

